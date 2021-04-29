Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД осудил решение ПАСЕ по Гончаренко

Четверг, 29 апреля 2021, 15:18

Министерство иностранных дел осудило решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которым лишили голоса члена украинской делегации Алексея Гончаренко.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на представителя МИД Олега Николенко

Прямая речь Николенко: "Министерство иностранных дел Украины выражает поддержку украинской делегации в ПАСЕ и осуждает дискриминационное отношение к одному из ее членов".

Детали: В МИД подчеркнули, что решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с "вызывающим поведением делегации Российской Федерации, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий российского руководства против стран-соседей".

По словам Николенко, ПАСЕ должна эффективно защищать верховенство права, права человека и демократии во всех государствах-членах Совета Европы.

Он добавил, что лидерство этой организации особенно необходимо сейчас "для противодействия потиправним действиям России, которая развязала вооруженную агрессию в центре Европы и массово нарушает права человека на оккупированных ею территориях Украины, Грузии и Молдовы".

Читайте подробнее: Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов

Предыстория:

  • 27 апреля Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца.
  • Жалоба председателя российской делегации Петра Толстого касалась двух эпизодов, произошедших на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко раскритиковал Путина и призвал граждан РФ прекратить его правление, а также запостил на своей Facebook-странице видео с личными оскорблениями в адрес Толстого. Дисциплинарное производство по жалобе россиянина возбуждено по поручению президента ПАСЕ Рика Дамса.
  • Источники ЕвроПравды свидетельствуют, что основные претензии в ПАСЕ были к видео в Facebook-постах украинского депутата. В то же время рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ из-за украинского флага и вопросов Гончаренко к Ангеле Меркель перенесли на начало июня.
  • Постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ выразила "глубокое разочарование" относительно решения лишить Гончаренко права на выступления. 

Темы: МИДПАСЕУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Найем покидает Укроборонпром: сократили должность

Посол Германии осудила марш в честь дивизии СС "Галичина"

Арахамия говорит, что на место Степанова есть несколько кандидатур

Руководителя НААН отстранили от должности

Глава Института нацпамяти о марше в честь СС "Галичина": Недопустимо

Рада назначила Галущенко министром энергетики

Все новости...
МИД
Украина высылает российского консула в Одессе
В МИД отреагировали на заявления России о "всеобщей мобилизации" в Украине
Суд Амстердама возобновил слушания по делу "скифского золота"
Последние новости
15:24
Болгария объявила дипломата РФ персоной нон грата
15:21
Подполковника ВСУ подозревают в присвоении горючего для ООС на 1,8 млн
15:20
Галущенко считает, что уменьшить тарифы на электроэнергию и газ для населения возможно
15:18
МИД осудил решение ПАСЕ по Гончаренко
15:15
Аспирантке, которая не смогла подать диссертацию через взятки, МОН позволило защититься
15:07
Оккупанты хотят наказать за "экоцид" и "блокаду Крыма" 12 украинцев
14:39
Кремль обещает "не терпеть" поведение Чехии и Болгарии
14:35
С начала года Ощадбанк выдал автокредитов на более 1 миллиард
14:34
Двух украинцев в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам строгого режима
14:15
Не только Ватикан: у Зеленского обсуждают несколько вариантов для встречи с Путиным
Все новости...