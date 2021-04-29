МИД осудил решение ПАСЕ по Гончаренко
Министерство иностранных дел осудило решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которым лишили голоса члена украинской делегации Алексея Гончаренко.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на представителя МИД Олега Николенко
Прямая речь Николенко: "Министерство иностранных дел Украины выражает поддержку украинской делегации в ПАСЕ и осуждает дискриминационное отношение к одному из ее членов".
Детали: В МИД подчеркнули, что решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с "вызывающим поведением делегации Российской Федерации, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий российского руководства против стран-соседей".
По словам Николенко, ПАСЕ должна эффективно защищать верховенство права, права человека и демократии во всех государствах-членах Совета Европы.
Он добавил, что лидерство этой организации особенно необходимо сейчас "для противодействия потиправним действиям России, которая развязала вооруженную агрессию в центре Европы и массово нарушает права человека на оккупированных ею территориях Украины, Грузии и Молдовы".
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Предыстория:
- 27 апреля Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца.
- Жалоба председателя российской делегации Петра Толстого касалась двух эпизодов, произошедших на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко раскритиковал Путина и призвал граждан РФ прекратить его правление, а также запостил на своей Facebook-странице видео с личными оскорблениями в адрес Толстого. Дисциплинарное производство по жалобе россиянина возбуждено по поручению президента ПАСЕ Рика Дамса.
- Источники ЕвроПравды свидетельствуют, что основные претензии в ПАСЕ были к видео в Facebook-постах украинского депутата. В то же время рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ из-за украинского флага и вопросов Гончаренко к Ангеле Меркель перенесли на начало июня.
- Постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ выразила "глубокое разочарование" относительно решения лишить Гончаренко права на выступления.