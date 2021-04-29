МИД осудил решение ПАСЕ по Гончаренко

Министерство иностранных дел осудило решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которым лишили голоса члена украинской делегации Алексея Гончаренко.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на представителя МИД Олега Николенко

Прямая речь Николенко: "Министерство иностранных дел Украины выражает поддержку украинской делегации в ПАСЕ и осуждает дискриминационное отношение к одному из ее членов".

Детали: В МИД подчеркнули, что решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с "вызывающим поведением делегации Российской Федерации, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий российского руководства против стран-соседей".

По словам Николенко, ПАСЕ должна эффективно защищать верховенство права, права человека и демократии во всех государствах-членах Совета Европы.

Он добавил, что лидерство этой организации особенно необходимо сейчас "для противодействия потиправним действиям России, которая развязала вооруженную агрессию в центре Европы и массово нарушает права человека на оккупированных ею территориях Украины, Грузии и Молдовы".

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