Підполковник ЗСУ прибрав до рук пальне для ООС на 1,8 млн – ДБР

Підполковник Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України підозрюється у привласнені пального, яке призначалось для зони ООС, на суму у майже 1,8 мільйона гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідчі встановили, що підполковник систематично забезпечував додатковим пальним одну з військових частин Повітряних Сил ЗСУ через підпорядкований Центральному управлінню територіальний відділ забезпечення військ, який дислокується у Харкові.

Зокрема, 60 тисяч кілограм пального, призначеного для зони ООС, потрапило до пункту постійної дислокації військової частини на Київщині. Там заступник командира продавав його автозаправним станціям.

Через це державі нанесено 1 766 180 гривень збитків.

Підполковнику інкримінують заволодіння військовим майном, повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі до Печерського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, повідомлено про підозру іншим особам, причетним до вчинення злочину.