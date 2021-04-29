Подполковник ВСУ прибрал к рукам горючее для ООС на 1,8 млн – ГБР

Подполковник Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины подозревается в присвоении горючего, что предназначалось для зоны ООС, на сумму почти 1,8 миллиона гривен.

Источник: ГБР

Детали: Следователи установили, что подполковник систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных Сил ВСУ через подчиненный Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове.

В частности, 60 000 килограмм горючего, предназначенного для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине. Там заместитель командира продавал его автозаправочной станции.

Из-за этого государству нанесено 1 766 180 гривен убытков.

Подполковнику инкриминируют завладение военным имуществом, повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас в Печерский районный суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, сообщено о подозрении другим лицам, причастным к совершению преступления.