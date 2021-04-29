Киргизстан звинуватив Таджикистан в обстрілі прикордонників
Киргизстан повідомив про обстріл постів киргизьких прикордонників з боку таджицьких військових, у відповідь захопили таджицьку заставу.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Прикордонну службу Держкомітету національної безпеки Киргизстану
Дослівно Прикордонна служба: "Близько 17:00 таджицька сторона відкрила вогонь по прикордонних заставах "Капчигай", "Мін-Булак", "Достук", а також на прикордонні пости "Кожогар" і "Булак-Баші". В результаті мінометного обстрілу сталося загоряння будівлі прикордонної застави "Достук" Баткенського прикордонного загону".
Деталі: Прикордонна служба додала, що "у відповідь на дії таджицьких силовиків загін спеціального призначення "Бору" прикордонної Киргизстану захопив прикордонну заставу "Ходжа Аълло" Таджикистану".
Повідомляється, що перестрілка триває з 14:05. Поранення отримали цивільні особи і військовослужбовці Киргизстану.
Передісторія:
- 29 квітня на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася ситуація, між військовими двох країн виникла перестрілка, є потерпілі.
- Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.
- Повідомляється, що під час перестрілки з киргизької сторони постраждали 17 осіб, один помер від вогнепального поранення.