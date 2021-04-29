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Киргизстан звинуватив Таджикистан в обстрілі прикордонників

Четвер, 29 квітня 2021, 17:07
Пожежа на заставі "Достук". Фото АКИpress з Telegram

Киргизстан повідомив про обстріл постів киргизьких прикордонників з боку таджицьких військових, у відповідь захопили таджицьку заставу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Прикордонну службу Держкомітету національної безпеки Киргизстану

Дослівно Прикордонна служба: "Близько 17:00 таджицька сторона відкрила вогонь по прикордонних заставах "Капчигай", "Мін-Булак", "Достук", а також на прикордонні пости "Кожогар" і "Булак-Баші". В результаті мінометного обстрілу сталося загоряння будівлі прикордонної застави "Достук" Баткенського прикордонного загону".

Деталі: Прикордонна служба додала, що "у відповідь на дії таджицьких силовиків загін спеціального призначення "Бору" прикордонної Киргизстану захопив прикордонну заставу "Ходжа Аълло" Таджикистану".

Повідомляється, що перестрілка триває з 14:05. Поранення отримали цивільні особи і військовослужбовці Киргизстану.

Передісторія:

  • 29 квітня на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася ситуація, між військовими двох країн виникла перестрілка, є потерпілі.
  • Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.
  • Повідомляється, що під час перестрілки з киргизької сторони постраждали 17 осіб, один помер від вогнепального поранення.

Теми: Киргизстан


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