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Таджикистан обстрелял пограничников Кыргызстана, захвачена застава

Четверг, 29 апреля 2021, 17:07
Таджикистан обстрелял пограничников Кыргызстана, захвачена застава
Пожар на заставе "Достук". Фото АКИpress c Telegram

Киргизстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Пограничную службу Госкомитета национальной безопасности Киргизстана

Дословно Погранслужба: "Около 17:00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда".  

Детали: Погранслужба добавила, что "в ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" погранслужбы Кыргызстана захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана".

Сообщается, что перестрелка длится с 14:05. Ранения получили гражданские лица и военнослужащие Киргизстана.

Предыстория:

  • 29 апреля на границе Киргизстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие.
  • Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
  • Сообщается, что в ходе перестрелки с киргизской стороны пострадали 17 человек, один скончался от огнестрельного ранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кыргызстан
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