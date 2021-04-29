Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киргизстан обвинил Таджикистан в обстреле пограничников

Четверг, 29 апреля 2021, 17:07
Пожар на заставе "Достук". Фото АКИpress c Telegram

Киргизстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Пограничную службу Госкомитета национальной безопасности Киргизстана

Дословно Погранслужба: "Около 17:00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда".  

Детали: Погранслужба добавила, что "в ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" погранслужбы Кыргызстана захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана".

Сообщается, что перестрелка длится с 14:05. Ранения получили гражданские лица и военнослужащие Киргизстана.

Предыстория:

  • 29 апреля на границе Киргизстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие.
  • Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
  • Сообщается, что в ходе перестрелки с киргизской стороны пострадали 17 человек, один скончался от огнестрельного ранения.

Темы: Кыргызстан


powered by lun.ua
Главное сегодня

Набсовет "Нафтогаза" не согласен с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году - обращение

Разумков: Оснований для роспуска Верховной Рады нет

Болгария объявила дипломата РФ персоной нон грата

Найем покидает Укроборонпром: сократили должность

Посол Германии осудила марш в честь дивизии СС "Галичина"

Арахамия говорит, что на место Степанова есть несколько кандидатур

Все новости...
Кыргызстан
Глава Минздрава Кыргызстана допустил лечения COVID-19 аконитом — он ядовит
На референдуме в Кыргызстане поддержали изменения в Конституцию
Президент Кыргызстана уходит в отставку: Мир и целостность - превыше всего
Последние новости
17:10
Рада рекомендовала установить льготный тариф на электроэнергию для тех, кто живет рядом с АЭС
17:08
Альперин судится за отобранный Зеленским паспорт
17:07
Киргизстан обвинил Таджикистан в обстреле пограничников
17:04
В Ватикане рассказали, что не знают ничего о встрече Зеленского и Путина
17:03
Умер испанский комик Хуан Борха, известный своим заразительным смехом
16:58
Воплощали идеи "народовластия": на Николаевщине создали фейковый сельсовет
16:42
Зеленский подписал закон, который разблокирует большую приватизацию
16:35
Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
16:30
Гладковский пойдет защищать свои права в Европейский суд
16:26
Набсовет "Нафтогаза" не согласен с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году - обращение
Все новости...