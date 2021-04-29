Киргизстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Пограничную службу Госкомитета национальной безопасности Киргизстана

Дословно Погранслужба: "Около 17:00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда".

Детали: Погранслужба добавила, что "в ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" погранслужбы Кыргызстана захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана".



Сообщается, что перестрелка длится с 14:05. Ранения получили гражданские лица и военнослужащие Киргизстана.

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