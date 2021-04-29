Рада відмовилася розширити права поліції щодо використання шокерів

Верховна Рада відхилила проєкт закону про зміни до закону про Нацполіцію, який суттєво розширює сферу застосування електрошокерів поліцейськими.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Нардепи провалили усі три голосування.

Спершу Рада не підтримала повернути законопроєкт Кабміну на доопрацювання – 221 "за".

Наступним голосуванням було ухвалення законопроєкту за основу, лише 126 депутатів натиснули зелену кнопку.

Направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання підтримали 213 парламентарів.

Після цього спікер Дмитро Разумков повідомив, що урядовий законопроєкт відхилено.

Автори законопроєкту - Кабмін - пропонували внести зміни до закону про використання електрошокерів нацполіцією, додавши, що електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії застосовуються для:

затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському,

затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти,

затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти,

затримання озброєної особи, яка погрожує застосовуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.

Зараз законом дозволяється використання шокерів лише у двох випадках: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною та відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського.

Очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков розповідав, що поліція отримала першу партію електрошокерів, тому зараз, перед тим, як їх застосовувати, подтрібно внести уточнення у закон про Нацполіцію, який направити на розгляд Верховної Ради від мені уряду.