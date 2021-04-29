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Рада відмовилася розширити права поліції щодо використання шокерів

Четвер, 29 квітня 2021, 17:21
Рада відмовилася розширити права поліції щодо використання шокерів
ФОТО DW.COM

Верховна Рада відхилила проєкт закону про зміни до закону про Нацполіцію, який суттєво розширює сферу застосування електрошокерів поліцейськими.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Нардепи провалили усі три голосування.

Спершу Рада не підтримала повернути законопроєкт Кабміну на доопрацювання – 221 "за".

Наступним голосуванням було ухвалення законопроєкту за основу, лише 126 депутатів натиснули зелену кнопку.

Направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання підтримали 213 парламентарів. Після цього спікер Дмитро Разумков повідомив, що урядовий законопроєкт відхилено.

Автори законопроєкту - Кабмін - пропонували внести зміни до закону про нацполіцію, додавши, щоб електрошокери можна було застосовувати під час:

  • затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському,
  • затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти,
  • затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти,
  • затримання озброєної особи, яка погрожує застосовуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.  

Зараз законом дозволяється використання шокерів лише у двох випадках: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною та відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського.

Очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков розповідав, що поліція отримала першу партію електрошокерів, тому, перед тим, як їх застосовувати, потрібно внести уточнення у закон про Нацполіцію.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаполіція
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