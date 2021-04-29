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Рада отказалась расширить права полиции по использованию шокеров

Четверг, 29 апреля 2021, 17:21

Верховная Рада отклонила проект закона об изменениях в закон о Нацполиции, который расширяет сферу применения электрошокеров полицейскими.

Источник: заседание парламента

Детали: Нардепы провалили все три голосования.

Сначала Рада не поддержала вернуть законопроект Кабмину на доработку - 221 "за".

Следующим голосованием было принятие законопроекта за основу, и всего лишь 126 депутатов нажали зеленую кнопку.

Направление в комитет для подготовки на повторное первое чтение поддержали 213 парламентариев. После этого спикер Дмитрий Разумков сообщил, что правительственный законопроект отклонен.

Авторы – Кабмін – предлагали внести изменения в закон о Нацполиции, добавив пункты, чтобы электрошокеры применяли к:

  • задержанию лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и делает при этом физическое сопротивление полицейскому;
  • задержанию лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать,
  • задержанию лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи,
  • задержанию вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Сейчас законом разрешается использование шокеров только в двух случаях: отражения нападения на полицейского, другое лицо и / или объект, находящийся под охраной и отражение нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что полиция получила первую партию электрошокеров, поэтому, перед тем, как их применять, нужно внести уточнения в закон о Нацполиции.

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная Радаполиция


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