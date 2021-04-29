Рада отказалась расширить права полиции по использованию шокеров
Верховная Рада отклонила проект закона об изменениях в закон о Нацполиции, который расширяет сферу применения электрошокеров полицейскими.
Источник: заседание парламента
Детали: Нардепы провалили все три голосования.
Сначала Рада не поддержала вернуть законопроект Кабмину на доработку - 221 "за".
Следующим голосованием было принятие законопроекта за основу, и всего лишь 126 депутатов нажали зеленую кнопку.
Направление в комитет для подготовки на повторное первое чтение поддержали 213 парламентариев. После этого спикер Дмитрий Разумков сообщил, что правительственный законопроект отклонен.
Авторы – Кабмін – предлагали внести изменения в закон о Нацполиции, добавив пункты, чтобы электрошокеры применяли к:
- задержанию лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и делает при этом физическое сопротивление полицейскому;
- задержанию лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать,
- задержанию лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи,
- задержанию вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.
Сейчас законом разрешается использование шокеров только в двух случаях: отражения нападения на полицейского, другое лицо и / или объект, находящийся под охраной и отражение нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.
Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что полиция получила первую партию электрошокеров, поэтому, перед тем, как их применять, нужно внести уточнения в закон о Нацполиции.