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"Слуги" засудили марш на честь СС "Галичина" та обурилися бездіяльністю влади Києва

Четвер, 29 квітня 2021, 18:33
Слуги засудили марш на честь СС Галичина та обурилися бездіяльністю влади Києва

Нардепи фракції "Слуга народу" з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС "Галичина", який відбувся у Києві 28 квітня, та обурилися, чому влада міста не заборонила його.

Джерело: нардеп Данило Гетманцев з трибуни Ради

Пряма мова Гетманцева: "За 10 днів ми будемо святкувати одне з найбільших свят в нашій історії – День перемоги. Ця перемога зі сльозами на очах, яка далася нашому народу мільйонними жертвами під час Другої світової війни. Це особисте свято для багатьох сімей…

СС – це злочин, визнаний усім людством за своїм визначенням, усе, що пов’язане з СС - це злочин…

Хочу подякувати усім присутнім, своїй фракції за незмінну позицію у засудженні нацизму і ми обурені мовчанням Київської міської влади, яка не засудила цю акцію й дала можливість її проводити".

Деталі: Нардепи також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих "внаслідок нацизму".

Передісторія: 28 квітня у Києві пройшов марш з нагоди річниці дня створення дивізії СС "Галичина".

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу заявив, що прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни.

23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС "Галичина" не належить до нацистської.

Довідково: СС були парамілітарною організацією у складі збройних сил Німеччини напередодні і під час Другої світової війни. Штурмові загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (Schutzstaffel der NSDAP) з'явилися у 1921 році,  у 1925 році вони стали Захисними загонами, у 1934 році – окремою організацією, а в 1939-1945 роках СС (Waffen-SS) фукнціонували як військовий підрозділ і брали участь у Голокості.

14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.

Вступаючи до лав німецьких збройних сил, українці розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, необхідні для боротьби за самостійну Україну. 

Паралельно діяла Українська повстанська армія (УПА).

СС "Галичина" у квітні 1945 року перетворили на 1-шу українську дивізію Української національної армії (УНА).

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Роман Петренко, УП

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Теми: Слуга народуВерховна РадаКиїв
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