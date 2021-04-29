"Слуги" осудили марш в честь СС "Галичина" и возмутились бездействием властей Киева

Нардепы фракции "Слуга народа" с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве 28 апреля, и возмутились, почему власти города не запретили его.

Источник: нардеп Даниил Гетманцев с трибуны Рады

Прямая речь Гетманцева: "За 10 дней мы будем праздновать один из самых больших праздников в нашей истории - День победы. Эта победа со слезами на глазах, которая далась нашему народу миллионными жертвами во время Второй мировой войны. Это личный праздник для многих семей...

СС - это преступление, признанное всем человечеством по своему определению, все, что связано с СС - это преступление...

Хочу поблагодарить всех присутствующих, своей фракции за неизменную позицию в осуждении нацизма, и мы возмущены молчанием Киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее проводить".

Детали: Нардепы также почтили минутой молчания память погибших "в результате нацизма".

Предыстория: 28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС "Галичина", в котором участвовали внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.

23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша заявил, что прославление войск СС недопустимо для европейской страны.

Справка: СС были парамилитарной организацией в составе вооруженных сил Германии накануне и во время Второй мировой войны. Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Schutzstaffel der NSDAP) появились в 1921 году, в 1925 году они стали защитными отрядами, в 1934 году – отдельной организацией, а в 1939-1945 годах СС (Waffen-SS) фукнционировали как военный подразделение и участвовали в Холокосте.

Украинская дивизия сечевых стрельцов "Галичина" или 14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.

Вступая в ряды немецких вооруженных сил, украинцы рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, необходимые для борьбы за независимую Украину.

Параллельно действовала Украинская повстанческая армия (УПА).

СС "Галичина" в апреле 1945 года превратили в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).

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