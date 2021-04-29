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В окупованій Ялті скасовують графіки подачі води

Четвер, 29 квітня 2021, 19:22

Глава псевдоадміністрації окупованої Росією Ялти Яніна Павленко заявила, що місто переходить на цілодобове водопостачання води щонайменше до жовтня, хоча раніше прогнозували, що на курортний сезон її не вистачить.

Джерело: Павленко в Facebook

Пряма мова Павленко: "Після того, як зійшов сніг, маємо 15 млн 999 тисяч метрів кубічних води. В ідеалі було б 20, але і цей обсяг дозволяє нам перевести Ялту на безграфіковий режим!

Приймаємо таке рішення! З травня до жовтня будемо подавати воду цілодобово. Зробити більш тривалі прогнози поки складно. З 1 жовтня, в залежності від витрат, погоди і опадів будемо приймати рішення. Але поки ми на найближчий час точно з водою".

Що було раніше: Окупанти жалілися, що Ялті та Алушті на південному березі окупованого Росією Криму в майбутній курортний сезон не вистачить води, і її подачі за графіком не уникнути.

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Передісторія:

  • З 27 листопада 2019 року в Ялті почали відключати воду вночі.
  • Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
  • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
  • Екологи констатують, що використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Українська правда
Теми: КримокупаціяРосіявода


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