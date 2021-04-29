В окупованій Ялті скасовують графіки подачі води

Глава псевдоадміністрації окупованої Росією Ялти Яніна Павленко заявила, що місто переходить на цілодобове водопостачання води щонайменше до жовтня, хоча раніше прогнозували, що на курортний сезон її не вистачить.

Джерело: Павленко в Facebook

Пряма мова Павленко: "Після того, як зійшов сніг, маємо 15 млн 999 тисяч метрів кубічних води. В ідеалі було б 20, але і цей обсяг дозволяє нам перевести Ялту на безграфіковий режим!

Приймаємо таке рішення! З травня до жовтня будемо подавати воду цілодобово. Зробити більш тривалі прогнози поки складно. З 1 жовтня, в залежності від витрат, погоди і опадів будемо приймати рішення. Але поки ми на найближчий час точно з водою".

Що було раніше: Окупанти жалілися, що Ялті та Алушті на південному березі окупованого Росією Криму в майбутній курортний сезон не вистачить води, і її подачі за графіком не уникнути.

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