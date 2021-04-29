В окупованій Ялті скасовують графіки подачі води
Глава псевдоадміністрації окупованої Росією Ялти Яніна Павленко заявила, що місто переходить на цілодобове водопостачання води щонайменше до жовтня, хоча раніше прогнозували, що на курортний сезон її не вистачить.
Джерело: Павленко в Facebook
Пряма мова Павленко: "Після того, як зійшов сніг, маємо 15 млн 999 тисяч метрів кубічних води. В ідеалі було б 20, але і цей обсяг дозволяє нам перевести Ялту на безграфіковий режим!
Приймаємо таке рішення! З травня до жовтня будемо подавати воду цілодобово. Зробити більш тривалі прогнози поки складно. З 1 жовтня, в залежності від витрат, погоди і опадів будемо приймати рішення. Але поки ми на найближчий час точно з водою".
Що було раніше: Окупанти жалілися, що Ялті та Алушті на південному березі окупованого Росією Криму в майбутній курортний сезон не вистачить води, і її подачі за графіком не уникнути.
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Вода за графіком. Чому в Криму третій тиждень вимикають воду
Передісторія:
- З 27 листопада 2019 року в Ялті почали відключати воду вночі.
- Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
- Екологи констатують, що використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.