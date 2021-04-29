Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В оккупированной Ялте отменяют графики подачи воды

Четверг, 29 апреля 2021, 19:22

Глава псевдоадминистрации оккупированной Россией Ялты Янина Павленко заявила, что город переходит на круглосуточное водоснабжение воды как минимум до октября, хотя ранее прогнозировали, что на курортный сезон ее не хватит.

Источник: Павленко в Facebook

Прямая речь Павленко: "После того, как сошел снег, имеем 15 млн 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим!

Принимаем такое решение! С мая до октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой".

Что было раньше: Оккупанты сообщали, что Ялте и Алуште на южном берегу оккупированного Россией Крыма в предстоящий курортный сезон не хватит воды и ее подачи по графику не избежать.

Читайте также: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Вода по графику. Почему в Крыму третью неделю выключают воду

Предыстория:

  • С 27 ноября в Ялте начали отключать воду по ночам.
  • Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
  • Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
  • Экологи констатируют, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcиявода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию

Моргенштерна включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Альперин судится за отобранный Зеленским паспорт

Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины

Набсовет "Нафтогаза" не согласен с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году - обращение

Разумков: Оснований для роспуска Верховной Рады нет

Все новости...
Крым
Оккупанты хотят наказать за "экоцид" и "блокаду Крыма" 12 украинцев
Двух украинцев в оккупированном Крыму приговорили к 10 годам строгого режима
86% россиян до сих пор поддерживают аннексию Крыма
Последние новости
19:22
В оккупированной Ялте отменяют графики подачи воды
19:05
МИД России отреагировал на заявление посла Украины о восстановлении ядерного статуса
18:49
Рада одобрила выпуск ОВГЗ на 20 млрд для программы доступной ипотеки
18:33
"Слуги" осудили марш в честь СС "Галичина" и возмутились бездействием властей Киева
18:06
Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась
18:05
Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
18:00
Рада отменила "письма счастья" для водителей, которые быстро оплатили штраф
17:57
Суд оставил Семенченко под стражей
17:53
Моргенштерна включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины
17:45
В Молдову в пятницу доставят вторую партию "Спутника V"
Все новости...