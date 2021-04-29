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В оккупированной Ялте отменяют графики подачи воды

Четверг, 29 апреля 2021, 19:22
В оккупированной Ялте отменяют графики подачи воды

Глава псевдоадминистрации оккупированной Россией Ялты Янина Павленко заявила, что город переходит на круглосуточное водоснабжение воды как минимум до октября, хотя ранее прогнозировали, что на курортный сезон ее не хватит.

Источник: Павленко в Facebook

Прямая речь Павленко: "После того, как сошел снег, имеем 15 млн 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим!

Принимаем такое решение! С мая до октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой".

Что было раньше: Оккупанты сообщали, что Ялте и Алуште на южном берегу оккупированного Россией Крыма в предстоящий курортный сезон не хватит воды и ее подачи по графику не избежать.

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Вода по графику. Почему в Крыму третью неделю выключают воду

Предыстория:

  • С 27 ноября в Ялте начали отключать воду по ночам.
  • Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
  • Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
  • Экологи констатируют, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Украинская правда

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Темы: КрымоккупацияРосcиявода
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