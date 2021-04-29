Окупанти на Донбасі здійснили 7 обстрілів
З початку доби 29 квітня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, на які Збройні сили відкрили вогонь у відповідь.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлопіль – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів".
Деталі: Зазначається, що на обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, втрат немає.