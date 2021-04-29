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Окупанти на Донбасі здійснили 7 обстрілів

Четвер, 29 квітня 2021, 19:56

З початку доби 29 квітня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, на які Збройні сили відкрили вогонь у відповідь.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлопіль – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що на обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, втрат немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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