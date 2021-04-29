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Оккупанты на Донбассе осуществили 7 обстрелов

Четверг, 29 апреля 2021, 19:56

С начала суток 29 апреля были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, на которые Вооруженные силы открыли огонь.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В частности, недалеко от поселка Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у населенного пункта Павлополь - из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного враг использовал автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Причепиловка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе поселков Пески и Верхнеторецкое противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Сообщается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь, потерь нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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