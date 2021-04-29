Оккупанты на Донбассе осуществили 7 обстрелов
С начала суток 29 апреля были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, на которые Вооруженные силы открыли огонь.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В частности, недалеко от поселка Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у населенного пункта Павлополь - из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска и Водяного враг использовал автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.
В пригороде Причепиловка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе поселков Пески и Верхнеторецкое противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов".
Детали: Сообщается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь, потерь нет.