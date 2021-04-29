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НАТО начало вывод войск из Афганистана

Четверг, 29 апреля 2021, 21:10

Североатлантический альянс начал организованный вывод своей миссии из Афганистана.

Об этом агентству AFP заявил в четверг официальный представитель Альянса, сообщает "Европейская правда".

"В середине апреля союзники по НАТО решили начать вывод сил миссии "Решительная поддержка" до 1 мая, и этот вывод уже начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и осторожный процесс", - сказал агентству представитель НАТО.

НАТО согласилось в этом месяце завершить свою миссию в Афганистане, которая насчитывает 9600 человек, после того, как президент США Джо Байден анонсировал вывод американских военных из Афганистана и призвал положить конец самой длительной войне Вашингтона.

Решение было принято несмотря на опасения, что оно может позволить талибам восстановить власть в стране.

Представитель НАТО подчеркнул, что безопасность войск Альянса "будет главным приоритетом на каждом этапе пути, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал от вреда".

"Любые атаки талибов во время вывода войск столкнутся с решительным ответом. Мы планируем завершить вывод в течение нескольких месяцев", - сказал чиновник НАТО, отказавшись сообщить подробности о сроках.

По словам Байдена, вывод войск США будет завершен к 11 сентября, двадцатой годовщине терактов 9/11 в Америке, которые привели к военному вмешательству США в Афганистан.

Министерство обороны Германии заявило, что планирует вывести из страны 1300 военнослужащих в начале июля.

Миссия НАТО "Решительная поддержка", которая в значительной степени полагается на военную инфраструктуру Вашингтона, имеет персонал с 36 стран - как членов Альянса, так и стран-партнеров.

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