Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гурт "Любе" їде на святкування до окупованого Донецька

Четвер, 29 квітня 2021, 21:54
Гурт Любе їде на святкування до окупованого Донецька

Угруповання "ДНР" планує проводити великий концерт в Донецьку до "Дня республіки", у якому візьмуть участь Микола Расторгуєв і російський гурт "Любе".

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на підконтрольний "ДНР" телеканал

Деталі: Як зазначається, концерт відбудеться 11 травня на площі Леніна "в рамках інтеграційної програми".

Зазначається, що про дотримання протиепідемічних вимог або будь-яких обмеження на проведення масових заходів через COVID не повідомляється.

Видання нагадує, що у вересні 2020 року бойовики влаштували святковий концерт через так званий "День визволення Донбасу". На сцені в центрі Донецька виступав російський виконавець Григорій Лепс. Місто скували пробки, жителів сусідніх міст, підконтрольних "ДНР", централізовано привозили на автобусах.

Повідомляється, тоді теж не дотримувалися протиепідемічні заходи, а після концерту в Донецьку почався сплеск коронавірусу.

Нагадаємо: В Криму скасували карантин, щоб під "Любе" відсвяткувати окупацію.

"Українська правда" в Threads

Теми: Донецькокупаціясвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Донецьк
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: