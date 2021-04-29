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Гурт "Любе" їде на святкування до окупованого Донецька

Четвер, 29 квітня 2021, 21:54

Угруповання "ДНР" планує проводити великий концерт в Донецьку до "Дня республіки", у якому візьмуть участь Микола Расторгуєв і російська гурт "Любе".

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на підконтрольний "ДНР" телеканал

Деталі: Як зазначається, концерт відбудеться 11 травня на площі Леніна "в рамках інтеграційної програми".

Зазначається, що про дотримання протиепідемічних вимог або будь-яких обмеження на проведення масових заходів через COVID не повідомляється.

Видання нагадує, що у вересні 2020 року бойовики влаштували святковий концерт через так званий "День визволення Донбасу". На сцені в центрі Донецька виступав російський виконавець Григорій Лепс. Місто скували пробки, жителів сусідніх міст, підконтрольних "ДНР", централізовано привозили на автобусах.

Повідомляється, тоді теж не дотримувалися протиепідемічні заходи, а після концерту в Донецьку почався сплеск коронавірусу.

Нагадаємо: В Криму скасували карантин, щоб під "Любе" відсвяткувати окупацію.

Теми: Донецькокупаціясвяткування


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