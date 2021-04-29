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Группа "Любэ" едет на празднование в оккупированный Донецк

Четверг, 29 апреля 2021, 21:54

Группировка "ДНР" планирует проводить большой концерт в Донецке ко "Дню республики", на котором примут участие Николай Расторгуев и российская группа "Любэ".

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на подконтрольный "ДНР" телеканал

Детали: Как отмечается, концерт состоится 11 мая на площади Ленина "в рамках интеграционной программы".

Издание отмечает, что о соблюдении противоэпидемических требований или каких-либо ограничениях на проведение массовых мероприятий из-за COVID не сообщается.

Издание напоминает, что в сентябре 2020 года боевики устроили праздничный концерт из-за так называемого "Дня освобождения Донбасса". На сцене в центре Донецка выступал российский исполнитель Григорий Лепс. Город сковали пробки, жителей соседних городов, подконтрольных "ДНР", централизованно привозили на автобусах.

Сообщается, тогда тоже не соблюдались противоэпидемические меры, а после концерта в Донецке начался всплеск коронавируса.

Напомним: В Крыму отменили карантин, чтобы под "Любэ" отпраздновать оккупацию.

Темы: Донецкоккупацияпразднования


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