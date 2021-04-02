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Зеленський провів велику таємну нараду з генералами – Данілов

П'ятниця, 2 квітня 2021, 23:29
Зеленський провів велику таємну нараду з генералами – Данілов

У президента Володимира Зеленського 1 квітня допізна була таємна нарада щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії на територію України, про яку не повідомляв Офіс президента.

Джерело: секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Данілова: "1 квітня була у президента велика нарада, на якій були присутні вісім генералів, усі наші військові, які мають до цього стосунок, усі наші розвідки, і нарада закінчилася на початку десятої години вечора".

Деталі: Секретар РНБО запевнив, що у кожній області є побудована система захисту проти нападу ззовні. Проте як вони діють – це секретна інформація.

Також Данілов розповів, що щодня о 6 ранку Зеленський та усе керівництво отримує повну інформацію про стан речей, які відбуваються на території Донецької та Луганської областей.

О 17:15 починається отримання інформації від розвідок про те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, Росією та окупованим Кримом.

Передісторія:

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною– у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглибУкраїни.
  • США пообіцяли "не залишати Україну наодинці"у разі ескалації російської агресії

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДаніловДонбасвійнаРосія
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