Зеленський провів велику таємну нараду з генералами – Данілов

У президента Володимира Зеленського 1 квітня допізна була таємна нарада щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії на територію України, про яку не повідомляв Офіс президента.

Джерело: секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Данілова: "1 квітня була у президента велика нарада, на якій були присутні вісім генералів, усі наші військові, які мають до цього стосунок, усі наші розвідки, і нарада закінчилася на початку десятої години вечора".

Деталі: Секретар РНБО запевнив, що у кожній області є побудована система захисту проти нападу ззовні. Проте як вони діють – це секретна інформація.

Також Данілов розповів, що щодня о 6 ранку Зеленський та усе керівництво отримує повну інформацію про стан речей, які відбуваються на території Донецької та Луганської областей.

О 17:15 починається отримання інформації від розвідок про те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, Росією та окупованим Кримом.

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