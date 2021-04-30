Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через стрілянину у США загинули 5 осіб

П'ятниця, 30 квітня 2021, 00:28
Через стрілянину у США загинули 5 осіб

В окрузі Вотога штату Північна Кароліна стався інцидент зі стріляниною, в результаті якого загинули 5 осіб.

Джерело: CNN із посиланням на повідомлення поліції

Деталі: Серед загиблих – двоє заступників шерифа Північної Кароліни.

Інцидент, який почався з того, що поліцейські прийшли перевірити особу, яка не виходила на роботу, закінчився стріляниною та 13-годинним протистоянням.

Один із поліцейських загинув на місці події, інший – помер у лікарні від смертельного поранення.

Згідно з повідомленням, стрілець забарикадувався в будинку і час від часу стріляв у напрямку правоохоронців.

Людей, які були поблизу, евакуювали.

Інші загиблі – це підозрюваний, його мати і вітчим.

Нагадаємо: У місті Остін штату Техас троє людей загинули на місці подій через стрілянину.

Теми: СШАвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
США
Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість
Керівник розвідки РФ заявив, що обговорював з главою ЦРУ, "що робити з Україною"
Долар сягнув 2-місячного мінімуму перед виходом даних по інфляції в США
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: