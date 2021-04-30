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Через стрілянину у США загинули 5 осіб

П'ятниця, 30 квітня 2021, 00:28

В окрузі Вотога штату Північна Кароліна стався інцидент зі стріляниною, в результаті якого загинули 5 осіб.

Джерело: CNN із посиланням на повідомлення поліції

Деталі: Серед загиблих – двоє заступників шерифа Північної Кароліни.

Інцидент, який почався з того, що поліцейські прийшли перевірити особу, яка не виходила на роботу, закінчився стріляниною та 13-годинним протистоянням.

Один із поліцейських загинув на місці події, інший – помер у лікарні від смертельного поранення.

Згідно з повідомленням, стрілець забарикадувався в будинку і час від часу стріляв у напрямку правоохоронців.

Людей, які були поблизу, евакуювали.

Інші загиблі – це підозрюваний, його мати і вітчим.

Нагадаємо: У місті Остін штату Техас троє людей загинули на місці подій через стрілянину.

Теми: СШАвбивство


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