Через стрілянину у США загинули 5 осіб
В окрузі Вотога штату Північна Кароліна стався інцидент зі стріляниною, в результаті якого загинули 5 осіб.
Джерело: CNN із посиланням на повідомлення поліції
Деталі: Серед загиблих – двоє заступників шерифа Північної Кароліни.
Інцидент, який почався з того, що поліцейські прийшли перевірити особу, яка не виходила на роботу, закінчився стріляниною та 13-годинним протистоянням.
Один із поліцейських загинув на місці події, інший – помер у лікарні від смертельного поранення.
Згідно з повідомленням, стрілець забарикадувався в будинку і час від часу стріляв у напрямку правоохоронців.
Людей, які були поблизу, евакуювали.
Інші загиблі – це підозрюваний, його мати і вітчим.
Нагадаємо: У місті Остін штату Техас троє людей загинули на місці подій через стрілянину.