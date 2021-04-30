Из-за стрельбы в США погибли 5 человек

В округе Ватога штата Северная Каролина произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибли 5 человек.

Источник: CNN со ссылкой на сообщение полиции

Детали: Среди погибших – двое заместителей шерифа Северной Каролины.

Инцидент, который начался с того, что полицейские пришли проверить человека, который не выходил на работу, закончился стрельбой и 13-часовым противостоянием.

Один из полицейских погиб на месте происшествия, другой – скончался в больнице от смертельного ранения.

Согласно сообщению, стрелок забаррикадировался в доме и время от времени стрелял в направлении правоохранителей.

Людей, которые были вблизи, эвакуировали.

Другие погибшие – это подозреваемый, его мать и отчим.

Напомним: В городе Остин штата Техас три человека погибли на месте событий из-за стрельбы.