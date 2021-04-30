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У Сенаті затвердили Нуланд на посаду заступника держсекретаря США

П'ятниця, 30 квітня 2021, 00:56

На посаду заступника держсекретаря США з політичних питань верхня палата Конгресу США затвердила кандидатуру Вікторії Нуланд.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Голосування відбулося за спрощеною процедурою під час засідання Сенату в четвер, 29 квітня.

Очікується, що незабаром Нуланд буде приведена до присяги й розпочне офіційно виконувати обов’язки на третій за рангом посаді в Державному департаменті США.

Нуланд має 32 роки дипломатичного досвіду. Вона працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Вікторія Нуланд - у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд після відходу адміністрації Обами увійшла до академічних кіл та аналітичних центрів, стала відвертим критиком зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Владіміром Путіним.

Передісторія:

  • Джо Байден у січні запропонував призначити заступником державного секретаря США Вікторію Нуланд.

Теми: США


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