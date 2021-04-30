В Сенате утвердили Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
На должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру Виктории Нуланд.
Источник: Укринформ
Детали: Голосование состоялось по упрощенной процедуре во время заседания Сената в четверг, 29 апреля.
Ожидается, что вскоре Нуланд будет приведена к присяге и начнет официально исполнять обязанности на третий по рангу должности в Государственном департаменте США.
Нуланд имеет 32 года дипломатического опыта. Она работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.
Виктория Нуланд - в "черном списке" РФ, который предусматривает запрет на въезд в ответ на персональные санкции США против России.
Нуланд после ухода администрации Обамы вошла в академические круги и аналитические центры, стала откровенным критиком внешней политики президента Дональда Трампа, в частности его примирения с президентом России Владимиром Путиным.
Предыстория:
- Джо Байден в январе предложил назначить заместителем государственного секретаря США Викторию Нуланд.