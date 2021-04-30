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В Сенате утвердили Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

Пятница, 30 апреля 2021, 00:56

На должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру Виктории Нуланд.

Источник: Укринформ

Детали: Голосование состоялось по упрощенной процедуре во время заседания Сената в четверг, 29 апреля.

Ожидается, что вскоре Нуланд будет приведена к присяге и начнет официально исполнять обязанности на третий по рангу должности в Государственном департаменте США.

Нуланд имеет 32 года дипломатического опыта. Она работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.

Виктория Нуланд - в "черном списке" РФ, который предусматривает запрет на въезд в ответ на персональные санкции США против России.

Нуланд после ухода администрации Обамы вошла в академические круги и аналитические центры, стала откровенным критиком внешней политики президента Дональда Трампа, в частности его примирения с президентом России Владимиром Путиным.

Предыстория:

  • Джо Байден в январе предложил назначить заместителем государственного секретаря США Викторию Нуланд.

Темы: США


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