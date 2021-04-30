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Ізраїль засудив марш на честь дивізії СС "Галичина" у Києві

П'ятниця, 30 квітня 2021, 01:52

Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило марш на честь дивізії СС "Галичина".

Джерело: Речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят у twitter

Пряма мова: "Міністерство закордонних справ занепокоєне вчорашнім парадом, який відбувся у самому центрі міста Києва, з нагоди створення дивізії СС "Галичина".

Підрозділи СС Ваффен були причетні до злочинів, що мали місце під час Голокосту".

"Ми засуджуємо продовження прославлення нацистських колабораціоністів і сподіваємось, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища та не допустить їх повторення".

Довідка: СС були парамілітарною організацією у складі збройних сил Німеччини напередодні і під час Другої світової війни. Штурмові загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (Schutzstaffel der NSDAP) з'явилися у 1921 році,  у 1925 році вони стали Захисними загонами, у 1934 році – окремою організацією, а в 1939-1945 роках СС (Waffen-SS) фукнціонували як військовий підрозділ і брали участь у Голокості.

Українська дивізія січових стрільців "Галичина" або 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.

Вступаючи до лав німецьких збройних сил, українці розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, необхідні для боротьби за самостійну Україну. 

Паралельно діяла Українська повстанська армія (УПА).

СС "Галичина" у квітні 1945 року перетворили на 1-шу українську дивізію Української національної армії (УНА).

Передісторія:

  • 28 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС "Галичина", у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС "Галичина", представники Суспільства майбутнього, Правого Сектора, ВО "Свобода", спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.
  • 23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС "Галичина" не належить до нацистської.
  • Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен дала несхвальну оцінку маршу до дня створення дивізії СС "Галичина", який пройшов напередодні у Києві.
  • Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу на честь СС "Галичина" у Києві.

Українська правда
Теми: КиївакціїІзраїль


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