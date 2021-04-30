Израиль осудил марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве
Министерство иностранных дел Израиля осудило марш в честь дивизии СС "Галичина".
Источник: Пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят в twitter
Прямая речь: "Министерство иностранных дел обеспокоено вчерашним парадом, который состоялся в самом центре Киева, по случаю создания дивизии СС" Галичина".
Подразделения СС Ваффен были причастны к преступлениям, имеющим место во время Холокоста".
"Мы осуждаем продолжение прославления нацистских коллаборационистов и надеемся, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения".
Справка: СС были парамилитарной организацией в составе вооруженных сил Германии накануне и во время Второй мировой войны. Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Schutzstaffel der NSDAP) появились в 1921 году, в 1925 году они стали защитными отрядами, в 1934 году – отдельной организацией, а в 1939-1945 годах СС (Waffen-SS) фукнционировали как военный подразделение и участвовали в Холокосте.
Украинская дивизия сечевых стрельцов "Галичина" или 14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.
Вступая в ряды немецких вооруженных сил, украинцы рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, необходимые для борьбы за независимую Украину.
Параллельно действовала Украинская повстанческая армия (УПА).
СС "Галичина" в апреле 1945 года превратили в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).
Предыстория:
- 28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС "Галичина", в котором участвовали внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.
- 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.
- Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен дала нелестную оценку марша ко дню создания дивизии СС "Галичина", который прошел накануне в Киеве.
- Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.