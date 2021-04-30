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Израиль осудил марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Пятница, 30 апреля 2021, 01:52
Израиль осудил марш в честь дивизии СС Галичина в Киеве

Министерство иностранных дел Израиля осудило марш в честь дивизии СС "Галичина".

Источник: Пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят в twitter

Прямая речь: "Министерство иностранных дел обеспокоено вчерашним парадом, который состоялся в самом центре Киева, по случаю создания дивизии СС" Галичина".

Подразделения СС Ваффен были причастны к преступлениям, имеющим место во время Холокоста".

"Мы осуждаем продолжение прославления нацистских коллаборационистов и надеемся, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения".

Справка: СС были парамилитарной организацией в составе вооруженных сил Германии накануне и во время Второй мировой войны. Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Schutzstaffel der NSDAP) появились в 1921 году, в 1925 году они стали защитными отрядами, в 1934 году – отдельной организацией, а в 1939-1945 годах СС (Waffen-SS) фукнционировали как военный подразделение и участвовали в Холокосте.

14-я дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.

Вступая в ряды немецких вооруженных сил, украинцы рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, необходимые для борьбы за независимую Украину.

Параллельно действовала Украинская повстанческая армия (УПА).

СС "Галичина" в апреле 1945 года превратили в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).

Предыстория:

  • 28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС "Галичина", в котором участвовали внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.
  • 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.
  • Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен дала нелестную оценку марша ко дню создания дивизии СС "Галичина", который прошел накануне в Киеве.
  • Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.

Украинская правда

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Темы: КиевакцииИзраиль
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