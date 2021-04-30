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Таджикистан і Киргизстан зробили заяву про припинення конфлікту

П'ятниця, 30 квітня 2021, 04:31
Таджикистан і Киргизстан зробили заяву про припинення конфлікту

Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення збройного конфлікту, відведення військ до місць постійної дислокації та створення спільної робочої групи для переговорного процесу.

Джерело: Спільна заява, яку опублікувало офіційне державне інформаційне агентство Таджикистану "Ховар"

Дослівно: "… припинити збройний конфлікт, відвести особовий склад і бойову техніку до місць постійної дислокації, вжити заходів до недопущення ескалації напруженості…"

Деталі: Створені за ініціативою урядів Таджикистану і Киргизстану комісії з врегулювання збройного конфлікту в прикордонних районах, що стався 29 квітня, домовилися про припинення конфлікту.

Крім того, вирішили створити робочу групу для "повної реалізації намічених заходів і створення відповідних стабілізуючих умов для переговорного процесу в інтересах двох дружніх народів і держав".

Передісторія:

  • 29 квітня на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася ситуація, між військовими двох країн виникла перестрілка, є потерпілі.
  • Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.
  • Під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану і Таджикистану кількість постраждалих збільшилася до 96 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: Киргизстан
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