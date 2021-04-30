Таджикистан і Киргизстан зробили заяву про припинення конфлікту
Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення збройного конфлікту, відведення військ до місць постійної дислокації та створення спільної робочої групи для переговорного процесу.
Джерело: Спільна заява, яку опублікувало офіційне державне інформаційне агентство Таджикистану "Ховар"
Дослівно: "… припинити збройний конфлікт, відвести особовий склад і бойову техніку до місць постійної дислокації, вжити заходів до недопущення ескалації напруженості…"
Деталі: Створені за ініціативою урядів Таджикистану і Киргизстану комісії з врегулювання збройного конфлікту в прикордонних районах, що стався 29 квітня, домовилися про припинення конфлікту.
Крім того, вирішили створити робочу групу для "повної реалізації намічених заходів і створення відповідних стабілізуючих умов для переговорного процесу в інтересах двох дружніх народів і держав".
Передісторія:
- 29 квітня на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася ситуація, між військовими двох країн виникла перестрілка, є потерпілі.
- Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.
- Під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану і Таджикистану кількість постраждалих збільшилася до 96 осіб.