Таджикистан и Кыргызстан сделали заявление о прекращении конфликта
Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении вооруженного конфликта, отводе войск к местам постоянной дислокации и создание совместной рабочей группы для переговорного процесса.
Источник: Совместное заявление, которое опубликовало официальное государственное информационное агентство Таджикистана "Ховар"
Дословно: "... прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряженности ..."
Детали: Созданные по инициативе правительств Таджикистана и Кыргызстана комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах, произошел 29 апреля, договорились о прекращении конфликта.
Кроме того, решили создать рабочую группу для "полной реализации намеченных мероприятий и создания соответствующих стабилизирующих условий для переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств".
Предыстория:
- 29 апреля на границе Киргизстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие.
- Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
- Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана количество пострадавших увеличилось до 96 человек.