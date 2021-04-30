Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Таджикистан и Кыргызстан сделали заявление о прекращении конфликта

Пятница, 30 апреля 2021, 04:31
Таджикистан и Кыргызстан сделали заявление о прекращении конфликта

Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении вооруженного конфликта, отводе войск к местам постоянной дислокации и создание совместной рабочей группы для переговорного процесса.

Источник: Совместное заявление, которое опубликовало официальное государственное информационное агентство Таджикистана "Ховар"

Дословно: "... прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряженности ..."

Детали: Созданные по инициативе правительств Таджикистана и Кыргызстана комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах, произошел 29 апреля, договорились о прекращении конфликта.

Кроме того, решили создать рабочую группу для "полной реализации намеченных мероприятий и создания соответствующих стабилизирующих условий для переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств".

Предыстория:

  • 29 апреля на границе Киргизстана и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие.
  • Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
  • Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана количество пострадавших увеличилось до 96 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кыргызстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Кыргызстан
Киргизскому наемнику дали 10 лет тюрьмы за участие в войне против Украины
Подальше от российского: в Кыргызстане поддержали первое чтение закона о госязыке
Ряд банков Кыргызстана прекращают обслуживать российские карты "Мир"
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: