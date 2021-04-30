Таджикистан и Кыргызстан сделали заявление о прекращении конфликта

Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении вооруженного конфликта, отводе войск к местам постоянной дислокации и создание совместной рабочей группы для переговорного процесса.

Источник: Совместное заявление, которое опубликовало официальное государственное информационное агентство Таджикистана "Ховар"

Дословно: "... прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряженности ..."

Детали: Созданные по инициативе правительств Таджикистана и Кыргызстана комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах, произошел 29 апреля, договорились о прекращении конфликта.

Кроме того, решили создать рабочую группу для "полной реализации намеченных мероприятий и создания соответствующих стабилизирующих условий для переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств".

Предыстория: