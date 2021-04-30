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Украина 2-я в Европе по суточной смертности от COVID-19

Пятница, 30 апреля 2021, 05:43
Украина 2-я в Европе по суточной смертности от COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали более 891 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилия и США, Украина занимает 11 место в мире, 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 386 000 новых заражений, в Бразилии - более 69 000, а в США - более 59 000 случаев.

Кроме того, более 37 тысяч больных зарегистрировали в Турции, а во Франции – более 26 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Германия.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

 
 

В мире умерли за сутки 15 124 человек, у которых подтвердили коронавирус.

По суточной смертности Украина 7 в мире и 2 в Европе.

За все время пандемии вылечились от недуга 128 510 721 человек. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 178 655 смерти от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 28 апреля в Украине диагностировали 11 627 случаев заболевания COVID-19, при этом 387 больных умерли, а 18 442 человека выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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