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Близько 10 тисяч осіб протестували у Празі проти президента Земана

П'ятниця, 30 квітня 2021, 07:03
Близько 10 тисяч осіб протестували у Празі проти президента Земана

У Празі близько 10 тисяч людей вийшли на вулиці та зібралися на Вацлавській площі ввечері в четвер, 29 квітня, протестуючи проти політики президента Чехії Мілоша Земана щодо Росії.

Джерело: DW

Деталі: При цьому протестуючі зберігали соціальну дистанцію через коронавірусних обмежень.

Організувало акцію громадський рух "Мільйон миттєвостей для демократії".

За словами його представників, Земан рухає Чехію "прямо в руки Росії", поширюючи "ті ж самі казки, що і російські дезінформаційні сайти, і російська пропаганда".

Якщо Земан залишиться на посаді президента, це буде нести "ризик для безпеки", заявив голова руху Беньямін Ролл.

Протестуючі також підписували петицію за те, щоб передати Земана суду за звинуваченням у державній зраді.

Передісторія:

  • Як відомо, відносини між Росією та Чехією суттєво погіршились після того, як Прага звинуватила російських агентів в організації вибухів на військових складах у 2014 році. Більше про це читайте у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.
  • Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю проросійською позицією, у першому коментарі щодо причетності росіян до вибухів у Врбетіце заявив, що про однозначну причетність російських агентів можна буде говорити після завершення розслідування.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехіяакції
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