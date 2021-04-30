Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Близько 10 тисяч осіб протестували у Празі проти президента Земана

П'ятниця, 30 квітня 2021, 07:03

У Празі близько 10 тисяч людей вийшли на вулиці та зібралися на Вацлавській площі ввечері в четвер, 29 квітня, протестуючи проти політики президента Чехії Мілоша Земана щодо Росії.

Джерело: DW

Деталі: При цьому протестуючі зберігали соціальну дистанцію через коронавірусних обмежень.

Організувало акцію громадський рух "Мільйон миттєвостей для демократії".

За словами його представників, Земан рухає Чехію "прямо в руки Росії", поширюючи "ті ж самі казки, що і російські дезінформаційні сайти, і російська пропаганда".

Якщо Земан залишиться на посаді президента, це буде нести "ризик для безпеки", заявив голова руху Беньямін Ролл.

Протестуючі також підписували петицію за те, щоб передати Земана суду за звинуваченням у державній зраді.

Передісторія:

  • Як відомо, відносини між Росією та Чехією суттєво погіршились після того, як Прага звинуватила російських агентів в організації вибухів на військових складах у 2014 році. Більше про це читайте у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.
  • Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю проросійською позицією, у першому коментарі щодо причетності росіян до вибухів у Врбетіце заявив, що про однозначну причетність російських агентів можна буде говорити після завершення розслідування.

Теми: Чехіяакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Ізраїль засудив марш на честь дивізії СС "Галичина" у Києві

Через стрілянину у США загинули 5 осіб

ВООЗ просить Європу не поспішати скасовувати карантин: наводить приклад Індії

відео"Слуги народу" під час локдауну збирались у готельно-ресторанному комплексі – "Схеми"

Новини 29 квітня: реакція на марш на честь СС "Галичина", відсторонення керівника НААН

Усі новини...
Чехія
Кремль обіцяє "не терпіти" поведінку Чехії і Болгарії
У Чехії після повідомлення про бомбу евакуюють будівлю МВС
Кулеба запросив висланих із РФ чеських дипломатів у Київ
Останні новини
07:03
Близько 10 тисяч осіб протестували у Празі проти президента Земана
06:37
В Ізраїлі десятки людей загинули у тисняві на релігійному святі
05:43
Україна 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID-19
04:31
Таджикистан і Киргизстан зробили заяву про припинення конфлікту
03:52
Pfizer розпочинає поставки американської вакцини у Мексику
03:10
Сенат Сполучених Штатів затвердив нового главу NASA
02:48
До Києва прилетить пів мільйона доз вакцини CoronaVac – Степанов
02:28
Блінкен прибуде в Україну наступного тижня
01:52
Ізраїль засудив марш на честь дивізії СС "Галичина" у Києві
01:23
Під час конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні постраждали близько 100 осіб
Усі новини...