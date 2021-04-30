Близько 10 тисяч осіб протестували у Празі проти президента Земана

У Празі близько 10 тисяч людей вийшли на вулиці та зібралися на Вацлавській площі ввечері в четвер, 29 квітня, протестуючи проти політики президента Чехії Мілоша Земана щодо Росії.

Джерело: DW

Деталі: При цьому протестуючі зберігали соціальну дистанцію через коронавірусних обмежень.

Організувало акцію громадський рух "Мільйон миттєвостей для демократії".

За словами його представників, Земан рухає Чехію "прямо в руки Росії", поширюючи "ті ж самі казки, що і російські дезінформаційні сайти, і російська пропаганда".

Якщо Земан залишиться на посаді президента, це буде нести "ризик для безпеки", заявив голова руху Беньямін Ролл.

Протестуючі також підписували петицію за те, щоб передати Земана суду за звинуваченням у державній зраді.

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