Около 10 тысяч человек протестовали в Праге против президента Земана
В Праге около 10 тысяч человек вышли на улицы и собрались на Вацлавской площади вечером в четверг, 29 апреля, протестуя против политики президента Чехии Милоша Земана в отношении России.
Источник: DW
Детали: При этом протестующие сохраняли социальную дистанцию из-за коронавирусных ограничений.
Организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии".
По словам его представителей, Земан движет Чехию "прямо в руки России", распространяя "те же сказки, и российские дезинформационные сайты, и российская пропаганда".
Если Земан останется на посту президента, это будет нести "риск для безопасности", заявил председатель движения Беньямин Ролл.
Протестующие также подписывали петицию за то, чтобы передать Земана суда по обвинению в государственной измене.
Предыстория:
- Как известно, отношения между Россией и Чехией существенно ухудшились после того, как Прага обвинила российских агентов в организации взрывов на военных складах в 2014 году. Больше об этом читайте в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ.
- Президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, в первом комментарии по поводу причастности россиян к взрывам в Врбетице заявил, что об их однозначной причастности можно будет говорить после завершения расследования.