Україна готова поділитися зі США, як протидіяти кібератакам РФ – Маркарова

Україна має багатий досвід протистояння дезінформації та кібератакам Росії, і могла би поділитися ним зі США та іншими країнами Заходу для посилення ефективності спільної протидії цьому виклику.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заяву посла України у США Оксани Маркарової під час вебінару, організованого Українсько-Американською Діловою радою

Пряма мова: "У цьому питанні ми в Україні маємо багато чим поділитися. Ми мали справу з великою кількістю кібератак (з боку Росії – ред.) перед тим, як вони були виявлені тут, у Сполучених Штатах, і ми знаємо, що робити (в таких випадках – ред.)".

Деталі: За словами посла, Україна застосувала певні заходи для захисту і готова робити це разом зі США, а також іншими країнами Заходу.

Також Маркарова додала, що Україна готова розвивати діалог зі США у багатьох інших сферах, у тому числі щодо інновацій та кліматичних змін.

Що було раніше: Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван у розмові з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком похвалив Україну. Зокрема, він заявив, що США є чого повчитися в України у питанні протидії дезінформації.

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