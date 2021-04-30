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Україна готова поділитися зі США, як протидіяти кібератакам РФ – Маркарова

П'ятниця, 30 квітня 2021, 10:43
Україна готова поділитися зі США, як протидіяти кібератакам РФ – Маркарова
Фото з Facebook Маркарової

Україна має багатий досвід протистояння дезінформації та кібератакам Росії, і могла би поділитися ним зі США та іншими країнами Заходу для посилення ефективності спільної протидії цьому виклику.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заяву посла України у США Оксани Маркарової під час вебінару, організованого Українсько-Американською Діловою радою

Пряма мова: "У цьому питанні ми в Україні маємо багато чим поділитися. Ми мали справу з великою кількістю кібератак (з боку Росії – ред.) перед тим, як вони були виявлені тут, у Сполучених Штатах, і ми знаємо, що робити (в таких випадках – ред.)".

Деталі: За словами посла, Україна застосувала певні заходи для захисту і готова робити це разом зі США, а також іншими країнами Заходу.

Також Маркарова додала, що Україна готова розвивати діалог зі США у багатьох інших сферах, у тому числі щодо інновацій та кліматичних змін.

Що було раніше: Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван у розмові з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком похвалив Україну. Зокрема, він заявив, що США є чого повчитися в України у питанні протидії дезінформації. 

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову послом України в США 25 лютого цього року.
  • 20 квітня вона прибула до Вашингтона для виконання обов’язків на цій посаді.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаСШАРосія
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