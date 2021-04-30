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Украина готова поделиться с США, как бороться с кибератаками РФ – Маркарова

Пятница, 30 апреля 2021, 10:43
Фото с Facebook Маркаровой

Украина имеет богатый опыт противостояния дезинформации и кибератакам России, и могла бы поделиться им с США и другими странами Запада для усиления эффективности совместного противодействия этому вызову.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой на вебинаре, организованном Украинско-Американским Деловым советом

Прямая речь: "В этом вопросе у нас в Украине есть много чем поделиться. Мы имели дело с большим количеством кибератак (со стороны России – ред.) перед тем, как они были обнаружены здесь, в Соединенных Штатах, и мы знаем, что делать (в таких случаях – ред.)".

Детали: По словам посла, Украина приняла определенные меры для защиты и готова делать это вместе с США, а также другими странами Запада.

Также Маркарова добавила, что Украина готова развивать диалог с США во многих других сферах, в том числе в отношении инноваций и климатических изменений.

Что было раньше: Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан в разговоре с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком похвалил Украину. В частности, он заявил, что США есть чему поучиться у Украины в вопросе противодействия дезинформации.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом Украины в США 25 февраля этого года.
  • 20 апреля она прибыла в Вашингтон для выполнения обязанностей на этой должности. 

Темы: УкраинаСШАРосcия


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