Украина готова поделиться с США, как бороться с кибератаками РФ – Маркарова
Украина имеет богатый опыт противостояния дезинформации и кибератакам России, и могла бы поделиться им с США и другими странами Запада для усиления эффективности совместного противодействия этому вызову.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой на вебинаре, организованном Украинско-Американским Деловым советом
Прямая речь: "В этом вопросе у нас в Украине есть много чем поделиться. Мы имели дело с большим количеством кибератак (со стороны России – ред.) перед тем, как они были обнаружены здесь, в Соединенных Штатах, и мы знаем, что делать (в таких случаях – ред.)".
Детали: По словам посла, Украина приняла определенные меры для защиты и готова делать это вместе с США, а также другими странами Запада.
Также Маркарова добавила, что Украина готова развивать диалог с США во многих других сферах, в том числе в отношении инноваций и климатических изменений.
Что было раньше: Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан в разговоре с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком похвалил Украину. В частности, он заявил, что США есть чему поучиться у Украины в вопросе противодействия дезинформации.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом Украины в США 25 февраля этого года.
- 20 апреля она прибыла в Вашингтон для выполнения обязанностей на этой должности.