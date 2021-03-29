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Радник Байдена у розмові з Єрмаком похвалив Україну

Понеділок, 29 березня 2021, 23:52

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак телефоном обговорив з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном протидію дезінформації.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Саллівана: "Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері".

Деталі: Він відзначив зусилля України у проведенні реформ та наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Також Салліван запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

Єрмак розповів про загострення на Донбасі, про "Кримську платформу" та реформи президента Володимира Зеленського, мета яких – "побудова сучасної демократичної держави, заснованої на верховенстві права, вільної від корупції та впливу олігархів".

Нагадаємо: 20 березня Зеленський ввів у дію інше рішення РНБО від 11 березня – "Про створення Центру протидії дезінформації".

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакСША


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