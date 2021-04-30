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Декілька "Слуг народу" пропонують звільнити міністра фінансів

П'ятниця, 30 квітня 2021, 10:50

Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

Джерело: проєкт постанови №5449, зареєстрований у парламенті

Деталі: Проєкт переданий на розгляд керівництву парламенту, тексту та інших документів наразі немає.

Серед авторів законопроєкту – 15 "слуг народу" та два колишніх члени фракції – Олександр Юрченко (наразі позафракційний) та Антон Поляков ("За майбутнє").

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Верховна РадаСлуга народуМарченкоМінфін


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