Несколько "Слуг народа" предлагают уволить министра финансов

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.

Источник: проект постановления №5449, зарегистрированный в парламенте

Детали: Проект передан на рассмотрение руководству парламента, текста и других документов пока нет.

Среди авторов законопроекта - 15 "слуг народа" и два бывших члена фракции - Александр Юрченко (сейчас внефракционный) и Антон Поляков ("За будущее").

Напомним: