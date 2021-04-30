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Несколько "Слуг народа" предлагают уволить министра финансов

Пятница, 30 апреля 2021, 10:50

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.

Источник: проект постановления №5449, зарегистрированный в парламенте

Детали: Проект передан на рассмотрение руководству парламента, текста и других документов пока нет.

Среди авторов законопроекта - 15 "слуг народа" и два бывших члена фракции - Александр Юрченко (сейчас внефракционный) и Антон Поляков ("За будущее").

Напомним:

  • В Раде уже есть постановление об увольнении Марченко, зарегистрированная в декабре 2020 года. Автор - внефракционный Андрей Деркач, которого США назвали российским агентом.
  •  "Слуга народа" Даниил Гетманцев обвинял Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаСлуга народаМарченкоМинфин


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