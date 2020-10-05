США пояснили наслідки санкцій проти Деркача, назвавши його агентом РФ

Посольство Сполучених Штатів Америки пояснило, що санкції, запроваджені проти українського нардепа Андрія Деркача, можуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах.

Джерело: речник посольства США Деніел Лангенкемп, сайт посольства, Telegram-канал нардепа попереднього скликання та колишнього журналіста "УП" Сергія Лещенка

Дослівно посольство: "10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США.

Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад 10 років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі.

Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції.

Іноді ми отримуємо запитання: "Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?" Відповідь: "Так". Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об’єктом санкцій.

Крім того, відповідь на запитання: "Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?", — теж буде "так". Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими.

Майно та частки у власності такого суб’єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в додатку до Виконавчого розпорядження або іншим чином внесено до Списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб".

Деталі: Лангенкемп наголосив, що США "залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб".

Пізніше Лещенко повідомив, що у "зоні ризику" кілька політичних діячів, які допомагали Деркачу - це колишній генпрокурор Юрій Луценко і діючі депутати Валентин Наливайченко ("Батьківщина"), Олег Волошин (ОТЗЖ) і Олександр Дубинський ("Слуга народу").

Передісторія:

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