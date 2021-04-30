До вивезення Чауса з Молдови могли бути причетні ще чотири українці – ЗМІ

Журналісти молдовського RiSE Moldova та українського Слідство.інфо дізналися про ще чотирьох українців, які ймовірно причетні до викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса у Кишиневі 3 квітня та в’їхали до Молдови вочевидь під вигаданими іменами.

Про це йдеться у спільному матеріалі розслідувачів, опублікованому RISE Moldova, пише "Європейська правда".

Журналісти проаналізували дані 20 громадян України, що опинилися у фокусі уваги слідчих у Молдові у зв’язку з викраденням колишнього судді.

Окрім згаданого раніше Едуарда Ставицького (чи Андрія Куценка), вони виявили ще чотирьох українців, які ймовірно причетні до викрадення Чауса і в’їхали до Молдови за документами на ім’я неіснуючих осіб.

Як пишуть розслідувачі, 24 березня, за 10 днів до викрадення судді, через пункт пропуску Тудора з боку Одеської області рейсовим автобусом в’їхали 33-річний Олексій Нечаєв і 36-річний Олексій Сотников, громадяни України.

26 березня цим же шляхом на рейсовому автобусі прибули ще двоє українців - 24-річний Андрій Бородінов і 50-річний Сергій Гончар. Згодом правоохоронні органи встановлять, що вони обоє жили в тому самому готелі у Кишиневі у сусідніх номерах, а Гончар розрахувався готівкою за обидві кімнати.

3 квітня, через 6 годин після викрадення судді, Нечаєв, Сотников і Бородінов виїхали з Молдови рейсовим автобусом, знову через пункт Тудора.

Що стосується Сергія Гончара, то за даними джерел з молдавської прикордонної поліції принаймні до 27 квітня людина з таким ім’ям з Молдови не виїздила.

За даними матеріалів молдовського слідства, з якими ознайомились RISE Moldova, під такими іменами ці четверо українців зупинялися в готелях у Кишиневі та орендували авто, у тому числі з GPS-трекером, що дозволяло навіть за деякий час побачити маршрут авто.

Завдяки цим даним силовики побачили, що деякі з чотирьох кілька днів поспіль кружляли у районі, де проживав Чаус, у тому числі безпосередньо біля його домівки.

Як вважають журналісти RISE Moldova і Слiдство.інфо після додаткової перевірки, всі четверо найімовірніше приїхали під вигаданими іменами, з "паспортами прикриття", які, як правило, використовуються спецслужбами для спецоперацій.

Джерела в українських правоохоронних органах повідомили RISE Moldova, що в українському реєстрі платників податків немає осіб на ім’я Олексій Нечаєв і Олексій Сотников, народжених в дати, які вказані в паспортах, за якими ці двоє перетнули кордон Молдови.

Крім того, паспорт Нечаєва є першим закордонним паспортом на ім’я цієї людини. Журналісти додають, що в українських реєстрах немає інформації про орган, який видав посвідчення особи на ім’я Сотникова.

Розслідувачі RISE Moldova і Слiдство.інфо побували за адресами у Києві, де прописані Нечаєв і Сотников, але не знайшли їх.

Після перевірки імен Гончара і Бородінова не вдалося ідентифікувати жодної людини з тими ж даними, що були вказані у паспортах, які українці показали на кордоні. Проте з’ясувалося, що посвідчення особи Бородінова було видане за тиждень до прибуття у Молдову.

Журналісти пишуть, що знайшли людей, схожих на тих, які подорожували під іменами Нечаєва, Сотникова, Бородінова і Гончара, але їхні реальні імена встановити не вдалося.

Раніше у своєму спільному розслідуванні журналісти писали про українця Едуарда Ставицького, реальне ім’я якого, ймовірно - Андрій Куценко, і він приїздив до Молдови у складі іншої групи українців. Розслідувачі вважають, що він може бути пов’язаний з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Представник Головного управління розвідки у коментарі Hromadske категорично заперечив зв’язок відомства з викраденням судді Чауса.

Нагадаємо: 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.

МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

За даними ЗМІ, до викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники.

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