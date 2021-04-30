К вывозу Чауса из Молдовы могли быть причастны еще четыре украинца – СМИ

Журналисты молдавского RiSE Moldova и украинского Слідство.інфо узнали еще о четырех украинцах, предположительно причастных к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе 3 апреля и въехавших в Молдову очевидно под вымышленными именами.

Об этом говорится в совместном материале расследователей, опубликованном RISE Moldova, пишет "Европейская правда".

Журналисты проанализировали данные 20 граждан Украины, оказавшихся в фокусе внимания следователей в Молдове в связи с похищением бывшего судьи.

Помимо упомянутого ранее Эдуарда Ставицкого (или Андрея Куценко), они обнаружили еще четырех украинцев, предположительно причастных к похищению Чауса и въехавших в Молдову по документам на имя несуществующих лиц.

Как пишут расследователи, 24 марта, за 10 дней до похищения судьи, через пункт пропуска Тудора со стороны Одесской области рейсовым автобусом въехали 33-летний Алексей Нечаев и 36-летний Алексей Сотников, граждане Украины.

26 марта этим же путем на рейсовом автобусе прибыли еще двое украинцев - 24-летний Андрей Бородинов и 50-летний Сергей Гончар. Впоследствии правоохранительные органы установят, что они оба жили в том же отеле в Кишиневе в соседних номерах, а Гончар рассчитался наличными за обе комнаты.

3 апреля, через шесть часов после похищения судьи, Нечаев, Сотников и Бородинов выехали из Молдовы рейсовым автобусом, снова через пункт Тудора.

Что касается Сергея Гончара, то, по данным источников в молдовской пограничной полиции, по крайней мере до 27 апреля человек с таким именем из Молдовы не выезжал.

По данным материалов молдавского следствия, с которыми ознакомились RISE Moldova, под такими именами эти четверо украинцев останавливались в гостиницах в Кишиневе и арендовали авто, в том числе с GPS-трекером, что позволяло даже через некоторое время увидеть маршрут авто. Благодаря этим данным силовики увидели, что некоторые из них несколько дней подряд кружили в районе, где проживал Чаус, в том числе непосредственно у его дома.

Как считают журналисты RISE Moldova і Слiдство.інфо после дополнительной проверки, все четверо, скорее всего, приехали под вымышленными именами, с "паспортами прикрытия", которые, как правило, используются спецслужбами для спецопераций.

Источники в украинских правоохранительных органах сообщили RISE Moldova, что в украинском реестре налогоплательщиков нет людей по имени Алексей Нечаев и Алексей Сотников, рожденных в даты, указанные в паспортах, по которым эти двое пересекли границу Молдовы.

Кроме того, паспорт Нечаева является первым зарубежным паспортом на имя этого человека. Журналисты добавляют, что в украинских реестрах нет информации об органе, который выдал документ на имя Сотникова.

Расследователи RISE Moldova и Слiдство.інфо побывали по адресам в Киеве, где прописаны Нечаев и Сотников, но не нашли их.

После проверки имен Гончара и Бородинова не удалось идентифицировать ни одного человека с теми же данными, которые были указаны в паспортах, которые украинцы показали на границе. Однако выяснилось, что удостоверение личности Бородинова было выдано за неделю до прибытия в Молдову.

Журналисты пишут, что нашли людей, похожих на тех, которые путешествовали под именами Нечаева, Сотникова, Бородинова и Гончара, но их реальные имена установить не удалось.

Ранее в своем совместном расследовании журналисты писали об украинце Эдуарде Ставицком, реальное имя которого, вероятно - Андрей Куценко, и он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев. Расследователи считают, что он может быть связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Представитель Главного управления разведки в комментарии Hromadske категорически отрицал связь ведомства с похищением судьи Чауса.

Напомним: 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.

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