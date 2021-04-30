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Україна висловила співчуття у зв'язку з трагедією в Ізраїлі

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:23
Україна висловила співчуття у зв'язку з трагедією в Ізраїлі
фото twitter.com/ETNOWlive

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей на горі Мерон в Ізраїлі, де під час релігійного свята обвалилася частина трибун і загинули 44 людини.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Жахливі новини з гори Мерон, Ізраїль. Глибоко засмучений загибеллю людей унаслідок трагічної тисняви на релігійному зібранні. Я всім серцем переживаю за сім'ї загиблих. Бажаю швидкого одужання постраждалим.

Україна поруч з Ізраїлем у цей похмурий час".

Передісторія: Щонайменше 44 людини загинули та близько 150 постраждали у тисняві під час фестивалю Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю.

Українська правда

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Теми: Кулеба ДмитроМЗСІзраїль
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