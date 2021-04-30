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Украина выразила соболезнования в связи с трагедией в Израиле

Пятница, 30 апреля 2021, 11:23
Украина выразила соболезнования в связи с трагедией в Израиле
фото twitter.com/ETNOWlive

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей на горе Мерон в Израиле, где во время религиозного праздника обвалилась часть трибун и погибли как минимум 44 человека.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Ужасные новости горы Мерон, Израиль. Глубоко опечален гибелью людей вследствие трагической давки на религиозном собрании. Я всем сердцем переживаю за семьи погибших. Желаю скорого выздоровления пострадавшим.

Украина рядом с Израилем в это мрачное время".

Предыстория: По меньшей мере 44 человека погибли и около 150 пострадали в давке во время фестиваля Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.

Украинская правда

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДИзраиль
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