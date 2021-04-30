США закликають своїх громадян, у яких закінчується віза, покинути Росію

Посольство США в РФ закликає громадян, у яких закінчується строк візи для перебування в РФ, повернутися в Сполучені штати до 15 червня.

Джерело: пресслужба посольства США в РФ

Дослівно: "Якщо ви є громадянином США, який знаходиться в Росії, і термін дії вашої візи закінчився, ми рекомендуємо вам покинути Росію до 15 червня, крайнього терміну, встановленого урядом Росії.

Якщо ви плануєте залишитися в Росії після закінчення цього терміну, відвідайте місцеве відділення МВС, щоб оформити необхідні документи, як нещодавно запропонувало МВС РФ".

Деталі: Американське посольство також зазначає, що не може відповісти на будь-які конкретні питання щодо російських віз, оскільки цей процес повныстю перебуває під контролем уряду РФ.

Крім того, посольство США в Росії з 12 травня припиняє видавати усі візи, крім дипломатичних.

Відзначається, то ці скорочення послуг необхідні в зв'язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян.

Через це американське посольство в США припинить обробку неімміграційних віз для недипломатичних поїздок.