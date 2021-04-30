Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США закликають своїх громадян, у яких закінчується віза, покинути Росію

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:50

Посольство США в РФ закликає громадян, у яких закінчується строк візи для перебування в РФ, повернутися в Сполучені штати до 15 червня.

Джерело: пресслужба посольства США в РФ

Дослівно: "Якщо ви є громадянином США, який знаходиться в Росії, і термін дії вашої візи закінчився, ми рекомендуємо вам покинути Росію до 15 червня, крайнього терміну, встановленого урядом Росії.

Якщо ви плануєте залишитися в Росії після закінчення цього терміну, відвідайте місцеве відділення МВС, щоб оформити необхідні документи, як нещодавно запропонувало МВС РФ".

Деталі: Американське посольство також зазначає, що не може відповісти на будь-які конкретні питання щодо російських віз, оскільки цей процес повныстю перебуває під контролем уряду РФ.

Крім того, посольство США в Росії з 12 травня припиняє видавати усі візи, крім дипломатичних.

Відзначається, то ці скорочення послуг необхідні в зв'язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян.

Через це американське посольство в США припинить обробку неімміграційних віз для недипломатичних поїздок.

Українська правда
Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще дві області стануть із червоних жовтими – Ляшко

оновлено від 6:37, відеоВ Ізраїлі 44 людини загинули у тисняві на релігійному святі

В Україні новий рекорд щеплень і ще 120 вакцинованих другою дозою  

COVID в Україні: 10 тисяч нових хворих, 3 117 госпіталізованих за добу 

Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один поранений боєць ЗСУ

Україна 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Усі новини...
США
Україна готова поділитися зі США, як протидіяти кібератакам РФ – Маркарова
Pfizer розпочинає поставки американської вакцини у Мексику
Сенат Сполучених Штатів затвердив нового главу NASA
Останні новини
12:25
Курс валют на 30 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:19
Переведення пенсії на картку має бути максимально комфортним для людей – Шмигаль
12:18
Нардепи задекларували понад 160 виробів з хутра, третину з них – Медведчук
12:18
Ляшко просить повідомляти про черги в пунктах щеплення проти COVID-19 на гарячу лінію
12:11
Санду обіцяє щеплення від коронавірусу усім охочим "у найближчі місяці"
11:53
Зеленський підписав закон про тарифи на опалення
11:50
США закликають своїх громадян, у яких закінчується віза, покинути Росію
11:45
Чеський регулятор заявив, що йому бракує даних, щоб рекомендувати "Спутник V"
11:43
СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які закликали захопити владу в Україні
11:31
Погода на Великдень: денне тепло і дощі з грозами
Усі новини...