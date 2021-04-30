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США закликають своїх громадян, у яких закінчується віза, покинути Росію

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:50
США закликають своїх громадян, у яких закінчується віза, покинути Росію

Посольство США в РФ закликає громадян, у яких закінчується строк візи для перебування в РФ, повернутися в Сполучені штати до 15 червня.

Джерело: пресслужба посольства США в РФ

Дослівно: "Якщо ви є громадянином США, який знаходиться в Росії, і термін дії вашої візи закінчився, ми рекомендуємо вам покинути Росію до 15 червня, крайнього терміну, встановленого урядом Росії.

Якщо ви плануєте залишитися в Росії після закінчення цього терміну, відвідайте місцеве відділення МВС, щоб оформити необхідні документи, як нещодавно запропонувало МВС РФ".

Деталі: Американське посольство також зазначає, що не може відповісти на будь-які конкретні питання щодо російських віз, оскільки цей процес повністю перебуває під контролем уряду РФ.

Крім того, посольство США в Росії з 12 травня припиняє видавати усі візи, крім дипломатичних.

Відзначається, що ці скорочення послуг необхідні в зв'язку з повідомленням уряду Росії 23 квітня заборонити представництву США в РФ наймати іноземних громадян.

Через це американське посольство в РФ припинить обробку неімміграційних віз для недипломатичних поїздок.

Зокрема, посольство США в Москві не буде пропонувати звичайні нотаріальні послуги, консульські звіти про народження за кордоном.

Крім того, надання екстрених послуг громадянам США в Росії також можуть відкласти через обмежені можливості співробітників виїжджати за межі Москви.

Українська правда

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Теми: СШАРосія
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