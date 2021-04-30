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США призывают своих граждан, у которых заканчивается виза, покинуть Россию

Пятница, 30 апреля 2021, 11:50

Посольство США в РФ призывает граждан, у которых заканчивается строк визы для пребывания в РФ, вернуться в Соединённые штаты до 15 июня.

Источник: пресс-служба посольства США в РФ

Дословно: "Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня крайнего срока, установленного правительством России.

Если вы планируете остаться в России по истечении этого срока, посетите местное отделение МВД, чтобы оформить необходимые документы, как недавно было предложено МВД".

Детали: Американское посольство также отмечает, что не может ответить на какие-либо конкретные вопросы о российских визах, поскольку этот процесс находится в ведении правительства РФ.

Кроме того, посольство США в России с 12 мая прекращает выдавать все визы, кроме дипломатических.

Украинская правда
Темы: СШАРосcия


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