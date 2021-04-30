Нардепи задекларували понад 160 виробів з хутра, третину з них – Медведчук

Українські нардепи задекларували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Серед них шуби, куртки та сумки від найдорожчих у світі брендів. Найбільше таких предметів у колекції нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука — 54.

Джерело: Рух "Чесно"

Деталі: Всього у деклараціях за 2020 рік нардепи вказали 164 вироби із хутра та шкіри, які підпадають під категорію цінного рухомого майна. Серед них 67 шуб із натурального хутра, 72 інші шкіряні або хутряні предмети одягу (жилет, пальто, дублянка, куртка, сукня тощо) та 25 шкіряних сумок або портфелів.

Найбільший "любитель хутра" серед українських нардепів — представник ОПЗЖ Віктор Медведчук. Він задекларував 52 предмети одягу із хутра або шкіри. Серед них 11 колекцій шкіряних сумок (у дослідженні враховується колекцію як один об’єкт) від різних виробників (зокрема Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci), п’ять цінних шкіряних курток різних брендів, шуби із хутра норки, соболя та шиншили.

Власницею більшості одягу із хутра та шкіри є дружина нардепа Оксана Марченко, яка нещодавно почала власну політичну кар’єру. Втім, деякі об’єкти із колекції є власністю самого нардепа. Зокрема, дублянка з хутра від Brioni або шкіряна куртка від Dolce and Gabbana.

Всього ж Медведчук задекларував 247 об’єктів у категорії "цінне рухоме майно".

Найдорожчим хутряним одягом серед того, ціну чого вказували депутати, є шуба марки RinDi вартістю понад 1 млн гривень. Одяг задекларував нардеп "Слуги народу", фігурант антикорупційного розслідування Ігор Васильковський, шуба належить його дружині Олені.

Довідково: Українське законодавство вимагає у політиків і чиновників декларувати цінне рухоме майно. Порогом декларування вважається вартість об’єкта, більша за 100 прожиткових мінімумів (202,7 тис. гривень станом на 1 січня 2020 року). Відповідно, будь-яке приватне майно вартістю понад 202,7 тис. гривень має бути зазначене у деклараціях, поданих за 2020 рік.

Українське законодавство не зобов’язує вказувати вартість задекларованих об’єктів, якщо декларант став їх власником до подання першої своєї декларації. Цим правом користується абсолютна більшість нардепів.

Що було раніше: Найбільшим "шубовласником" парламенту минулого скликання був Степан Івахів (вісім цінних шуб).

Майнова декларація Медведчука стала міжнародною сенсацією у наукових колах – політика закликають надати інформацію про фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга, який, виявляється, є в його колекції.