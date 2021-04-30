Нардепы задекларировали более 160 изделий из меха, треть из них – Медведчук

Украинские нардепы задекларировали 164 ценные изделия из меха или кожи. Среди них шубы, куртки и сумки от самых дорогих в мире брендов. Больше всего таких предметов в коллекции нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука - 54.

Источник: Движение "Чеснто"

Детали: Всего в декларациях 2020 года нардепы указали 164 изделия из меха и кожи, которые подпадают под категорию ценного движимого имущества. Среди них 67 шуб из натурального меха, 72 другие кожаные или меховые предметы одежды (жилет, пальто, дубленка, куртка, платье и т.д.) и 25 кожаных сумок или портфелей.

Самый большой "любитель меха" среди украинских нардепов - представитель ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он задекларировал 52 предмета одежды из меха или кожи. Среди них 11 коллекций кожаных сумок (в исследовании учитывается коллекцию как один объект) от различных производителей (в частности Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci), пять ценных кожаных курток различных брендов, шубы из меха норки, соболя и шиншиллы.

Обладательницей большинства одежды из меха и кожи есть жена нардепа Оксана Марченко, которая недавно начала свою политическую карьеру. Впрочем, некоторые объекты из коллекции являются собственностью самого нардепа. В частности, дубленка из меха от Brioni или кожаная куртка от Dolce and Gabbana.

Всего же Медведчук задекларировал 247 объектов в категории "ценное движимое имущество".

Самой дорогой меховой одеждой среди того, цену чего указывали депутаты, является шуба марки RinDi стоимостью более 1 млн гривен. Одежду задекларировал нардеп "Слуги народа", фигурант антикоррупционного расследования Игорь Васильковский, шуба принадлежит его жене Елене.

Справка: Украинское законодательство требует у политиков и чиновников декларировать ценное движимое имущество. Порогом декларирования считается стоимость объекта, больше 100 прожиточных минимумов (202,7 тыс. Гривен по состоянию на 1 января 2020 года). Соответственно, любое частное имущество стоимостью более 202,7 тыс. Гривен должно быть указано в декларациях, поданных 2020 года.

Украинское законодательство не обязывает указывать стоимость задекларированных объектов, если декларант стал их владельцем к подаче первой своей декларации. Этим правом пользуется абсолютное большинство нардепов.

Что было раньше: Самым "шубовладельцем" парламента прошлого созыва был Степан Ивахив (восемь ценных шуб).