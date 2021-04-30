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Киев будет жить по правилам "оранжевой зоны" – Кличко

Пятница, 30 апреля 2021, 13:05
Киев будет жить по правилам оранжевой зоны – Кличко
Фото КГГА

С 1 мая Киев ослабляет строгий карантин, но в городе будут действовать правила "оранжевой зоны".

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге

Прямая речь: "С завтрашнего дня (1 мая – ред.) столица ослабляет строгие ограничения. В городе будут действовать правила "оранжевой зоны"".

Детали: По словам Кличко, с субботы в городе заработают учреждения торговли, ТРЦ, рынки и ярмарки, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры.

Возобновит работу в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мероприятий, и весь общественный транспорт столицы.

 

Также с 5 мая в Киеве начнется обучение в школах, садах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и высших учебных заведениях.

Кличко подчеркнул, что учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая.

Предыстория: 

  • Ранее министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила Киеву выйти из "красной" зоны и ослабить карантин. Он отмечал, что Киев из "красной" зоны сразу попадет в "желтую".

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевкоронавирускарантин
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