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У МЗС розповіли про теми візиту Блінкена

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:25
У МЗС розповіли про теми візиту Блінкена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що однією з ключових тем майбутнього візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України буде безпека.

Джерело: Кулеба заявив про це в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Кулеби: "Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги.

У нас було дуже багато розмов у принципі. Я не пам’ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів зі США на всіх рівнях. І президент, і міністр оборони, і мої контакти, і керівник Офісу президента. Тобто ґрунт дуже добре підготовлений… Ми будемо мати предметну розмову з державним секретарем".

Деталі: З приводу того, які кроки готуються щодо форматів взаємодії Україна-США в безпековій сфері, Кулеба сказав: "Ми над цим працюємо".

Нагадаємо:

  • Блінкен повідомив у інтерв’ю, що вирушить в Україну наступного тижня.
  • Президент США Джозеф Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Сполучені Штати продовжать підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Про це 1 квітня заявивдержсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главоЮ МЗС України Дмитром Кулебою.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроМЗССШАдипломатичні відносини
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