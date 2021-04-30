Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В МИД рассказали о темах визита Блинкена

Пятница, 30 апреля 2021, 13:25

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем предстоящего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину будет безопасность.

Источник: Кулеба заявил об этом в интервью  "Радио Свобода"

Прямая речь Кулебы: "Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания.

У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента. То есть почва очень хорошо подготовлена... У нас будет предметный разговор с государственным секретарем".

Детали: По поводу того, какие шаги готовятся по форматам взаимодействия Украина-США в сфере безопасности, Кулеба сказал: "Мы над этим работаем".

Напомним:

  • Блинкен сообщил в интервью, что отправится в Украину на следующей неделе.
  • Президент США Джозеф Байден провелпервую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Соединенные Штаты продолжат поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Об этом 1 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Темы: Кулеба ДмитрийМИДСШАдипломатические отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Киев будет жить по правилам "оранжевой зоны" – Кличко

США призывают своих граждан, у которых заканчивается виза, покинуть Россию

К вывозу Чауса из Молдовы могли быть причастны еще четыре украинца – СМИ

Еще две области станут из красных желтыми – Ляшко

обновлено от 6:37, видео В Израиле 44 человека погибли в давке на религиозном празднике

В Украине новый рекорд прививок и еще 120 вакцинированных второй дозой

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Украина выразила соболезнования в связи с трагедией в Израиле
Кулеба отреагировал на заявление Путина о "красных линиях"
Россия будет готова к нападению через несколько недель – Кулеба
Последние новости
13:27
Киевская и Николаевская области с 1 мая будут жить в карантине "желтой" зоны
13:25
В МИД рассказали о темах визита Блинкена
13:22
Первая европейская страна открыла почетное консульство на Донбассе
13:20
фото, видеоМошенники продавали топ-должность в полиции: один представлялся "преемником Авакова"
13:18
Госдолг Украины сократился на 40 миллиардов в течение марта
13:12
Боевики применили мины на Донбассе
13:05
Киев будет жить по правилам "оранжевой зоны" – Кличко
12:53
Абитуриенты впервые смогут поступать в частные вузы "на государственное"
12:33
В Киеве COVID заболели 868 человек, в больницы положили почти три сотни больных
12:31
видеоИз Украины выдворили двух российских криминальных "авторитетов"
Все новости...