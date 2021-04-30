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У Києві вводять поминки за графіком під посиленим наглядом поліції

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:45
У Києві вводять поминки за графіком під посиленим наглядом поліції

Під час поминальних днів біля кладовищ столиці патрулюватимуть посилені наряди поліції та муніципальної охорони, які контролюватимуть дотримання протиепідемічних правил. Відвідати цвинтар можна буде за спеціальним графіком.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, сайт міста

Пряма мова: "Місто виходить з локдауну. Але подальша ситуація залежить від кожного з нас. Від того,  наскільки ми будемо обережними. Зокрема, і під час великодніх свят. Проведіть їх із найближчими і найріднішими. В колі родини. Час ходити в гості і збиратися великими компаніями ще прийде. Сьогодні головне – не спричинити нової хвилі хвороби. Інакше локдаун був марним".

Деталі: За його словами, місто розробило графік відвідування кладовищ під час поминальних днів, з яким можна ознайомитись на офіційному порталі Києва.

Кличко зазначив також, що департамент транспортної інфраструктури має забезпечити додаткові автобуси, щоб людям було простіше дістатися на кладовища.

Нагадаємо: З 1 травня Київ послаблює суворий карантин, і в місті діятимуть правила "помаранчевої зони".

Українська правда

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Теми: Київсвяткуваннякарантинкоронавірус
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