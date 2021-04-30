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У Києві вводять поминки за графіком під посиленим наглядом поліції

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:45

Під час поминальних днів біля кладовищ столиці патрулюватимуть посилені наряди поліції та муніципальної охорони, які контролюватимуть дотримання протиепідемічних правил. Відвідати цвинтар можна буде за спеціальним графіком.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, сайт міста

Пряма мова: "Місто виходить з локдауну. Але подальша ситуація залежить від кожного з нас. Від того,  наскільки ми будемо обережними. Зокрема, і під час великодніх свят. Проведіть їх із найближчими і найріднішими. В колі родини. Час ходити в гості і збиратися великими компаніями ще прийде. Сьогодні головне – не спричинити нової хвилі хвороби. Інакше локдаун був марним".

Деталі: За його словами, місто розробило графік відвідування кладовищ під час поминальних днів, з яким можна ознайомитись на офіційному порталі Києва.

Кличко зазначив також, що департамент транспортної інфраструктури має забезпечити додаткові автобуси, щоб людям було простіше дістатися на кладовища.

Нагадаємо: З 1 травня Київ послаблює суворий карантин, і в місті діятимуть правила "помаранчевої зони".

Українська правда
Теми: Київсвяткуваннякарантинкоронавірус


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