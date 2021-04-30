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В Киеве вводят поминки по графику под усиленным надзором полиции

Пятница, 30 апреля 2021, 13:45

Во время поминальных дней у кладбищ столицы будут патрулировать усиленные наряды полиции и муниципальной охраны, которые будут контролировать соблюдение противоэпидемических правил. Посетить кладбище можно будет по специальному графику.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, сайт города

Прямая речь: "Город выходит из локдауна. Но дальнейшая ситуация зависит от каждого из нас. От того, насколько мы будем осторожными. В частности, и во время пасхальных праздников. Проведите их с близкими и родными. В кругу семьи. Время ходить в гости и собираться большими компаниями еще придет. Сегодня главное - не вызвать новой волны болезни. Иначе локдаун был бесполезным".

Детали: По его словам, город разработал график посещения кладбищ во время поминальных дней, с которым можно ознакомиться на официальном портале Киева.

Кличко отметил также, что департамент транспортной инфраструктуры должен обеспечить дополнительные автобусы, чтобы людям было проще добраться на кладбища.

Напомним: С 1 мая Киев ослабляет строгий карантин, и в городе будут действовать правила "оранжевой зоны".

Украинская правда
Темы: Киевпразднованиякарантинкоронавирус


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