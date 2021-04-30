Росія повернула понад 70 тисяч своїх туристів з Туреччини і Танзанії
Росія повернула понад 70 тисяч організованих туристів з Туреччини і Танзанії після введення обмеження на авіасполучення з цими країнами.
Джерело: пресслужба Мінтранспорту РФ
Дослівно: "За даними Ростуризму, туроператори завершили вивезення організованих туристів з Туреччини і Танзанії.
Всього російськими і турецькими авіакомпаніями з Туреччини в Росію з 15 квітня виконано 322 вивізних рейсів, перевезено 73,2 тис. пасажирів".
Деталі: Відзначається, що вивізна програма з Танзанії російськими авіакомпаніями була завершена 26 квітня.
За 12 днів звідти було перевезено 4,1 тис. пасажирів, виконано 12 рейсів.
Очікується, що в травні російськими і турецькими авіакомпаніями буде виконано ще 111 вивізних рейсів, на яких буде перевезено близько 21,5 тис. пасажирів.
Нагадаємо:
- Росія з 15 квітня по 1 червня нібито через коронавірус призупиняє регулярні рейси і польоти чартерів до Туреччини, куди планували поїхати на відпочинок понад 500 тисяч росіян.