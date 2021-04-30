Россия вернула более 70 тысяч своих туристов из Турции и Танзании

Россия вернула более 70 тысяч организованных туристов из Турции и Танзании после введения ограничения на авиасообщение с этими странами.

Источник: пресс-служба Минтранспорта РФ

Дословно: "По данным Ростуризма туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании.

Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров".

Детали: Отмечается, что вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена 26 апреля.

За 12 дней оттуда было перевезено 4,1 тыс. пассажиров, выполнено 12 рейсов.

Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено еще 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тыс. пассажиров.

Напомним: