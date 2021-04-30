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Дружина Чауса попросила Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка

П'ятниця, 30 квітня 2021, 15:46
Фото sud.ua

Дружина українського екссудді Миколи Чауса, який зник у Молдові 3 квітня, звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.

Джерело: hromadske з посиланням на Світлану Чаус

Дослівно з заяви : "Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ".

Деталі: За думку Світлани Чаус, її чоловіка незаконно утримують спецслужби. А якщо президент  ігноруватиме її заяву, то вона має намір звертатися в міжнародні інстанції. 

За словами дружини, "сім’я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим".

Водночас адвокат екссудді Олександр Вишневий зазначив, що українські правоохоронці досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса, хоча вони зверталися з відповідними заявами ще 12 квітня.

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Передісторія: 

Теми: ЗеленськийсудМолдоваскандал


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